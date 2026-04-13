دخل الحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة على السفن المتجهة إلى الموانئ التابعة لإيران أو الخارجة منها حيز التنفيذ، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (14:00 بتوقيت جرينتش).

وكان دونالد ترامب قد حدد هذا التوقيت كموعد نهائي لبدء تطبيق الحصار البحري، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط على طهران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 أبريل.

وجاء ذلك في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث أكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار التصعيد ضد إيران، عقب تعثر المفاوضات بين الجانبين.

كما أشار إلى أن الحصار سيشمل مضيق هرمز، الذي يعد ممراً مائياً حيوياً تمر عبره شحنات النفط والأسمدة والسلع الأساسية، وتسيطر إيران على جزء كبير من حركة الملاحة فيه.

في المقابل، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن البحرية الأمريكية لن تقوم بإيقاف السفن التي تعبر المضيق إذا كانت متجهة إلى موانئ غير إيرانية أو قادمة منها، ما يشير إلى أن الإجراءات تستهدف بشكل أساسي الأنشطة المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل جولة مفاوضات مكثفة جرت في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي جمعت مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران وباكستان، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.