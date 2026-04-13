دخول الحصار الأمريكي البحري لموانئ إيران حيز التنفيذ

كتب : وكالات

04:40 م 13/04/2026

الحصار الأمريكي البحري لموانئ إيران

دخل الحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة على السفن المتجهة إلى الموانئ التابعة لإيران أو الخارجة منها حيز التنفيذ، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (14:00 بتوقيت جرينتش).

وكان دونالد ترامب قد حدد هذا التوقيت كموعد نهائي لبدء تطبيق الحصار البحري، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط على طهران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 أبريل.

وجاء ذلك في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث أكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار التصعيد ضد إيران، عقب تعثر المفاوضات بين الجانبين.

كما أشار إلى أن الحصار سيشمل مضيق هرمز، الذي يعد ممراً مائياً حيوياً تمر عبره شحنات النفط والأسمدة والسلع الأساسية، وتسيطر إيران على جزء كبير من حركة الملاحة فيه.

في المقابل، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن البحرية الأمريكية لن تقوم بإيقاف السفن التي تعبر المضيق إذا كانت متجهة إلى موانئ غير إيرانية أو قادمة منها، ما يشير إلى أن الإجراءات تستهدف بشكل أساسي الأنشطة المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل جولة مفاوضات مكثفة جرت في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي جمعت مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران وباكستان، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

فيديو قد يعجبك



راحوا في لحظة.. مأساة "عبارة الشورانية" تحوّل أباً لشاهد عيان على غرق أسرته
راحوا في لحظة.. مأساة "عبارة الشورانية" تحوّل أباً لشاهد عيان على غرق أسرته
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر| ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر| ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"
بينهم أبو زهرة وهاني شاكر.. نجوم الفن في المستشفيات: تعرف على حالاتهم
بينهم أبو زهرة وهاني شاكر.. نجوم الفن في المستشفيات: تعرف على حالاتهم
شم النسيم 2026 | قصة أغلى رنجة في العالم.. ما سعرها؟
شم النسيم 2026 | قصة أغلى رنجة في العالم.. ما سعرها؟
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟

منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو