قبيل انطلاق مفاوضات حرب إيران.. إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الباكستانية-

حملت طائرة الوفد الإيراني المتجهة إلى العاصمة الباكستانية رسائل رمزية وإنسانية تعكس حجم المأساة التي خلفتها تداعيات حرب إيران المستعرة في المنطقة.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية صورا لأطفال قُتلوا في مدرسة ميناب، حيث جرى وضعها بشكل لافت داخل المقصورة التي كانت تقل وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وجاءت هذه الخطوة في مستهل رحلة دبلوماسية تهدف إلى الانخراط في مشاورات مع الولايات المتحدة لبحث سبل وقف النزاع المسلح الذي تشهده جبهات إيران وأمريكا حاليا.

تطورات دبلوماسية في مسار حرب إيران

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، بأن الجانبين الإيراني والأمريكي سيجريان مباحثات منفصلة مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف قبل الشروع في جلسات الحوار المباشرة.

ووصل الوفد الإيراني، الذي يضم أكثر من سبعين مسؤولا رفيع المستوى ويترأسه محمد باقر قاليباف، إلى إسلام آباد وسط استنفار أمني غير مسبوق.

وفرضت السلطات الباكستانية إجراءات مشددة لتأمين الوفود المشاركة في هذه الجولة التي تعد الأكثر أهمية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفك اشتباك حرب إيران.

تحديات الثقة في حوار إيران وأمريكا

وفي أول تصريح له فور وصوله، لخص محمد باقر قاليباف موقف بلاده من العملية التفاوضية، حيث نقل عنه التلفزيون الإيراني قوله: "لدينا نوايا حسنة، لكننا لا نثق".

وأوضح قاليباف، أن التاريخ التفاوضي بين إيران وأمريكا حافل بالإخفاقات، مشددا على أن التجارب السابقة كانت تنتهي دائما بنكث الوعود من الجانب الأمريكي.

تأتي هذه اللقاءات في وقت حساس من عمر المواجهة، حيث تسعى الوساطة الباكستانية لتقريب وجهات النظر بين طهران وإدارة ترامب.



حرب إيران - إيران وأمريكا –مدرسة ميناب –باكستان