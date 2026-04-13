التعليم العالي تحسم الجدل حول اعتماد الشهادات الأجنبية ومعادلتها في مصر

كتب : عمر صبري

04:42 م 13/04/2026

وزارة التعليم العالي

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية هي الجهة الرسمية المختصة باعتماد الشهادات الأجنبية والدولية ومعادلتها بشهادة الثانوية العامة المصرية، وذلك في إطار من التنسيق الكامل بين الوزارتين بما يضمن حسن سير الإجراءات ودقة تطبيق القواعد المنظمة، تيسيرًا على أبنائنا من طلاب الشهادات الأجنبية والمعادلة الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية.

وذكرت الوزارة، خلال بيان توضيحي، أنه وفي هذا الإطار، فإنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الأمريكي من مدارس تعمل داخل جمهورية مصر العربية ومرخص لها بتقديم تعليم دولي فإن وزارة التعليم العالي ستعتمد اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذه الشهادات بالآلية التي أعلن عنها.

وأضافت أنه فيما يخص الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الأمريكية من خارج جمهورية مصر العربية الراغبين في التقدم للجامعات المصرية، فيلزم لإتمام إجراءات المعادلة من وزارة التربية والتعليم الفني لتلك الشهادات الاعتماد المسبق من خلال المكاتب و المراكز الثقافية المصرية بالخارج التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دول الدراسة.

