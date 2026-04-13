أعلن أليكسي ليخاتشوف، مدير مؤسسة روسآتوم الروسية للطاقة النووية، عن بدء "المرحلة النهائية" من عملية تناوب الخبراء الروس في محطة بوشهر الكهرونووية بإيران، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية جرت بالتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية وبعلم مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين.

تفاصيل خطة الانسحاب والتأمين

كشف ليخاتشوف، أن 108 أشخاص من الكوادر الروسية غادروا المحطة باتجاه أصفهان تنفيذا للخطة الموضوعة، بينما استبقت المؤسسة عشرين خبيرا فقط يمثلون الإدارة العليا ومسؤولي الأمن والمهندسين والفنيين المختصين بسلامة المعدات وضمان أمن المنشأة، مؤكدا أن هذا الفريق يُمثّل آخر الموظفين الروس المتواجدين في بوشهر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

توسعة مستقبلية وسط تفاهمات مشتركة

أوضح مدير "روسآتوم"، أن هذا الإجراء تم بالاتفاق مع الشركاء الإيرانيين، حيث يواصل الفريق المتبقي مهام الإشراف الفني وتأمين الموقع، بالإضافة إلى استمرار قنوات التواصل مع الجانب الإيراني لبحث سُبل توسيع نطاق الإنشاءات النووية في أقرب فرصة ممكنة، مما يعكس استمرار التعاون التقني رغم تقليص الوجود البشري المباشر.

وتعكس هذه الترتيبات الجديدة رغبة روسية في تقليص "البصمة البشرية" في المنشآت الحيوية الإيرانية إلى حدها الأدنى، مع ضمان استمرارية الإشراف على معايير السلامة والأمن.