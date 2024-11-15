"إيشارب أصفر" يكشف لغز مقتل "مناع" في المنوفية.. تفاصيل صادمة -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

نجحت وحدة مباحث أشمون، بالتنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، في حل لغز العثور على جثة شاب داخل سيارته أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية منشأة جريس.

وتبين أن 4 شباب بينهم فتاة 16 عامًا وراء جريمة قتله، بدأت بطلب فتاة ركوب سيارة المجني عليه لتوصيلها من كارتة الخطاطبة إلى قريتها منشأة جريس، واصطحبت قريب لها معها، وفور وصولهم للمكان المحدد ونزولهم ظهر شابين وهجما على قائد السيارة وطالبوه بإخراج ما لديه من نقود، ونشبت مشادة كلامية دفعت الشابين لخنقه بإيشارب تحصلوا عليه من الفتاة، ثم طعنوه بسلاح أبيض ولاذو بالفرار من المكان.

وتتبعت المباحث كاميرات المراقبة من كارتة الخطاطبة وحددت بداية التخطيط للجريمة، فضلاً عن ملاحظة إيشارب أصفر ترتديه الفتاة استخدم لاحقًا في الجريمة والإجهاز على المجني عليه.

وكان قائدي المركبات على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، لاحظوا توقف سيارة على جانب الطريق في المسافة بين قريتي جريس ومؤنسة، وبها شاب يبدو تعرضه لطعنات، وعلى الفور أبلغوا الجهات المعنية.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "مناع.ع.م.ع" 39 عامًا، مقيم بإحدى قرى قويسنا، داخل سيارته على الطريق الإقليمي وبه عدة طعنات، هذا وتكثف المباحث الجنائية عملها لكشف غموض الحادث.

في ذات السياق، نشر أصدقاء المجني عليه نعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين وفاة "مناع" جراء الحادث، تنتظر عائلته وأهل عزبة كناوة التابعة لقرية إبنهس بقويسنا، انتهاء تصاريح الدفن لتشييع جثمانه، وقد شيعت جنازته في السادسة مساء أمس الخميس.

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