مقتل 7 أشخاص في إسرائيل جراء إطلاق صاروخي من لبنان

تل أبيب- (د ب أ)

تسببت رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل يوم الخميس في مقتل سبعة أشخاص من بينهم أربعة عمال تايلانديين. ويعتبر الهجوم الأكثر تسببا في سقوط قتلى منذ بدء إسرائيل غزوها العسكري في جنوبي لبنان في بداية أكتوبر الماضي.

وطالبت القوات الإسرائيلية السكان بإخلاء المناطق جنوب وشرق لبنان، وشنت غارات جوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا. وفقا لتقديرات الحكومة اللبنانية، وتم تهجير حوالي 2 ,1 مليون شخص منذ التصعيد الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يضاعف فيه الوسطاء الدوليون جهودهم لوقف الحرب في كل من لبنان وقطاع غزة، حيث يجري تناقل مقترحات جديدة لإنهاء النزاع الإقليمي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 2800 شخص استشهدوا وأصيب 13 ألفا منذ 8 أكتوبر 2023، عندما بدأت جماعة حزب الله بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى رد عنيف.

وتجاوز عدد القتلى في حرب إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة 43 ألفا، بحسب المسؤولين الفلسطينيين.