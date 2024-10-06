جيش الاحتلال يعلن بدء هجومًا بريًا جديدًا شمالي غزة

تل أبيب - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه بدأ هجوما بريا جديدا في قطاع غزة، قبل يوم واحد من الذكرى الأولى للهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته تقدمت بدبابات قتالية إلى بلدة جباليا، في شمال شرق غزة، الليلة الماضية، مشيرا إلى أن حماس حاولت إعادة تجميع صفوفها في المنطقة.

ونشر الجيش صورا لمركبات، تتحرك عبر التضاريس الرملية، تعكس صور الهجوم الأول الإسرائيلي في المنطقة الساحلية العام الماضي.

وتردد أن القوات الإسرائيلية حاصرت بلدة جباليا، ولم يتسن التحقق من صحة المعلومات من مصدر مستقل ولم تكن هناك أي تصريحات من جانب حماس.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أنه فتح طريقين للهروب من شمال غزة إلى منطقة آمنة موسعة في الجنوب، استعدادا لدعوات جديدة محتملة للسكان بالفرار.