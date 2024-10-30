إعصار قوي يقترب من الفلبين

مانيلا - (أ ب)

اضطر قرويون في الأقاليم الواقعة بشمال الفلبين لإخلاء منازلهم اليوم الأربعاء، مع اقتراب إعصار قوي من البلاد، التي مازالت تعاني من آثار العاصفة الأخيرة التي خلفت 182 قتيلا ومفقودا على الأقل وملاجئ طوارئ مكتظة بالنازحين.

وكان إعصار كونج-ري، يتحرك على بعد 350 كيلومترا(217 ميلا) شرق إقليم كاجايان شمال البلاد، مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة(115 ميلا في الساعة) وزوابع سرعتها 230 كيلومترا في الساعة(143 ميلا في الساعة) وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه يمكن أن يشتد أكثر في البحر.

وكان الإعصار يهب باتجاه الشمال الغربي، وكان من المتوقع أن يمر بالقرب من إقليم باتانيس أقصى شمال الفلبين، قبل أن يضرب جنوب شرق تايوان غدا الخميس.

وفي أماكن أخرى في شمال الفلبين، مازال أكثر من 300 ألف شخص، نزحوا الأسبوع الماضي بسبب العاصفة الاستوائية ترامي، يقبعون في ملاجئ الطوارئ مع اقتراب الإعصار الجديد، طبقا لما ذكره مسؤولون من مكتب الدفاع المدني.