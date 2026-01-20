إعلان

إحالة مقاول سحل وضرب زوجته في البراجيل إلى المحاكمة

كتب : صابر المحلاوي

03:56 م 20/01/2026

محاكمة تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، إحالة مقاول إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب والسحل، وذلك عقب استغاثتها بالأجهزة الأمنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة، تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها داخل مسكنهما بالجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة أوسيم من السيدة القائمة على النشر، والمقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بتضررها من قيام زوجها، مقاول ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها بسبب خلافات زوجية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة محكمة الجنح الأجهزة الأمنية البراجيل

