بعد إصابة 50 إسرائيليًا.. حماس تبارك عملية تل أبيب وتصفها بـ "البطولية"
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(وكالات)
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، عن مباركتها لعملية تل أبيب واصفة إياها بـ "البطولية".
وقالت حركة حماس، في بيانها، إن عملية تل أبيب جاءت كتأكيد على أن "الشعب الفلسطيني الباسل مستمر في تحديه لآلة القتل والإرهاب الصهيونية".
وأضافت حماس، أن عملية الدهس البطولية قرب مقر الموساد جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق اليوم، قام سائق شاحنة بدهس عدد كبير من الإسرائيليين في محطة حافلات قرب معسكر جليلوت القريب من مقر الموساد الإسرائيلي.
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