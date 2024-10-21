إصابة عدد من المسعفين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أصيب مسعفون اليوم الاثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركزهم في مدينة النبطية في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام "أدى العدوان الجوي الذي تعرضت له بلدة انصار في النبطية اليوم إلى وقوع عدد من الإصابات بين مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية بعدما استهدفتهم مسيرة معادية بغارة على مركزهم في البلدة بعدد من الصواريخ الموجهة".

وطبقا للوكالة "تسببت الغارة بأضرار كبيرة في المركز وبعدد من سيارات وآليات الإسعاف والدفاع المدني وجرافة للهيئة الصحية الإسلامية".

وأكد خضر الحاج مسؤول الدفاع المدني في منطقة جبل عامل أنّ "جهادنا الإنساني مستمر مهما بلغت التضحيات واشتد العدوان".

وقال:""باقون ومستمرون في تقديم الخدمة ولدينا القدرة التي تجعلنا أكثر فعالية وحضوراً في ساحات الجنوب".