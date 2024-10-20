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تمهيدًا لقصفها.. الاحتلال يطالب اللبنانيين بالابتعاد عن مقرات "القرض الحسن"

09:25 م الأحد 20 أكتوبر 2024

أفيخاي أدرعي

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وكالات

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اللبنانيين إلى الابتعاد عن مقرات مؤسسة "القرض الحسن"، التي يزعم ارتباطها بحزب الله، تمهيدا لقصفها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "سكان لبنان، جيش الاحتلال سوف يبدأ مهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله - ابتعدوا عنها فورًا".

وزعم أدرعي، أنه "يتم تمويل قسم كبير من أنشطة حزب الله من ميزانية الدولة الإيرانية، حيث يستخدم حزب الله هذه الأموال بغية تمويل أنشطته وبضمن ذلك التسلح، وشراء المنشآت لغرض تخزين الوسائل القتالية، وإنشاء مواقع الإطلاق، وتمويل أجور عناصر التنظيم وكذلك لتنفيذ نشاطات مختلفة".

وادّعى أن "جمعية القرض الحسن تشارك في تمويل نشاطات حزب الله ضد إسرائيل، وبالتالي فقد قرر جيش الاحتلال مهاجمة هذه البنى التحتية".

وأوضح أن "جيش الاحتلال يواصل العمل بقوة على تدمير البنى التحتية لحزب الله، لذا، نناشد الأشخاص المتواجدين داخل مبانٍ يستخدمها حزب الله الابتعاد عنها لمسافة 500 متر على الأقل خلال الساعات القليلة المقبلة".

أفيخاي أدرعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان حزب الله
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