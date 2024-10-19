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أردوغان: عقلية إسرائيل ونتنياهو هي نشر الحرب وليس حصرها بمنطقة معينة

05:21 م السبت 19 أكتوبر 2024

رجب طيب أردوغان

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وكالات

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى أنه ناقش مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة والأراضي المحتلة وهجماتها على لبنان.

وقال أردوغان إن على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، مؤكدا أن استشهاد 50 ألفا في غزة وإصابة ما يزيد عن 100 ألف على يد إسرائيل أمر غير مبرر.

وأوضح أردوغان أن الحرب التي بدأتها إسرائيل في غزة توسعت إلى لبنان، لافتا إلى أن طبيعة عقلية إسرائيل ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هي نشر الحرب وليس حصرها في منطقة معينة.

ونوّه أردوغان إلى أن إسرائيل تحصل على جميع الإمكانات من أوروبا والولايات المتحدة وتواصل مجازرها في المنطقة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطاع غزة لبنان المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل
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