نعيم قاسم: لبنان يقع ضمن المشروع التوسعي الإسرائيلي

(وكالات)

ٌقال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن إيران تدعم الفلسطينيين من أجل تحرير فلسطين، قائلًا إن دعم فلسطين فخر لإيران التي تبذل كل الإمكانات لتعزيز وتقوية الفلسطينيين.

وحذر نائب الأمين العام لحزب الله، من أن إسرائيل تهدف إلى تنفيذ مشروع توسعي في المنطقة يشمل فلسطين ولبنان، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد شرق أوسط جديد يقع لبنان ضمن مشروعه التوسعي.

وتابع قاسم، بالقول إن من يسبب الضرر للبنان ليس من يدافع عن البشر بل الذي يقتلهم، مؤكدا على أن المقاومة في لبنان مشروعة ودفاعية وتستهدف رفض الاحتلال وتحرير فلسطين.

وأضاف نعيم قاسم، أن المنطقة الآن تقف أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأمريكية.

وصرح قاسم، أن حزب الله طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لوقف إطلاق النار على إسرائيل، مشددًا على دعم الفلسطينيين لدفع الخطر عنهم ومنع التوسع الإسرائيلي.