البيت الأبيض: لا نؤيد وقف إطلاق النار حاليًا في غزة

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن متمسك بإبقاء وزير الدفاع لويد أوستن في منصبه حتى نهاية فترته الرئاسية الأولى.

وأوضح كيربي أن لا أحد في البيت الأبيض كان يعرف بإصابة الوزير أوستن بسرطان البروستاتا حتى الثلاثاء 9 يناير.

وأعرب كيربي عن عدم اعتقاد واشنطن بأن إسرائيل تستهدف الصحفيين عن عمد وأنها تدعم حماية الصحفيين في أي مكان بالعالم، موضحا أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار حاليا في غزة.

وأشار كيربي إلى أن روسيا أطلقت عدة صواريخ من كوريا الشمالية على أوكرانيا في 6 يناير الجاري.