بلينكن: الكلفة الإنسانية العالية في الحرب هي ما جعلتنا نقف مع إسرائيل

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، إن مئات الآلاف من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وزعم بلينكن أن واشنطن شهدت خلال الـ90 يوما الماضية "كلفة إنسانية عالية" هي ما جعلتها تقف إلى جانب إسرائيل، مشيرا إلى أن رفع قضية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية يشتت جهود احتواء التصعيد.

ولفت بلينكن إلى أن حركة حماس وحزب الله والحوثيين ومن خلفهم إيران مستمرون في الدعوة علنا إلى محو إسرائيل، موضحا أن مواجهة عدو يختبئ خلف المدنيين والمدارس والمستشفيات لها كلفة عالية من الضحايا المدنيين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الطعام والمواد الأساسية يجب أن تدخل إلى غزة بلا عراقيل، قائلا إنه تحدث اليوم مع المسؤولين الإسرائيليين عن مراحل الحرب في القطاع.

وأوضح بلينكن أنه تم الاتفاق على دخول بعثة أممية إلى شمال غزة لضمان عودة الفلسطينيين إلى هناك، لافتا إلى أن البعثة الأممية ستبدأ في تقييم الأمور بشأن عودتهم إلى شمال القطاع.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل لضمان أمن حدودها الشمالية وتدعمها في التوصل إلى حلول دبلوماسية

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه يجب على إسرائيل التوقف عن اتخاذ خطوات تقوض السلطة الفلسطينية خاصة ما يتعلق بالاستيطان، مؤكدا أن أموال السلطة تعود للفلسطينيين ومن حقهم أن يحصلوا عليها لدفع رواتب الموظفين.

ونوّه بلينكن إلى أن كثير من دول المنطقة مستعدة للاستثمار في جهود إعادة الإعمار ودعم الفلسطينيين في حكم وطنهم.