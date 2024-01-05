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BBC

بايدن يهاجم ترامب ويتهمه بمحاولة قتل نانسي بيلوسي خلال هجوم الكونجرس 2021

11:24 م الجمعة 05 يناير 2024

بايدن وترامب

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مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس السابق دونالد ترامب مستعد للتضحية بديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، لوضع نفسه في السلطة.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إن دونالد ترامب يرفض إدانة العنف السياسي.

وأشار جو بايدن، إلى أن العنف ليس مقبولا في النظام السياسي الأمريكي، متهما ترامب باستخدام خطاب "ألمانيا النازية"، واصفا ما حدث في الهجوم على الكونجرس الأمريكي في يناير عام 2021 ، هو محاولة انقلاب.

وأشار الرئيس بايدن إلى أن أحد أفراد عصابات ترامب كان يحمل مطرقة ويبحث عن نانسي بيلوسي لقتلها، لافتا إلى أن ترامب كان يسمي أفراد العصابات بالوطنيين، مؤكدا أنه فاز بالانتخابات الرئاسية في 2020، اكن ترامب تحول للعنف بهجوم أنصاره على الكابيتول، وكان يراقب العصابات في واشنطن من البيت الأبيض ولم يتحرك لوقفها.

جو بايدن دونالد ترامب نانسي بيلوسي هجوم الكونجرس

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