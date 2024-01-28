رئيس مجلس السيادة السوداني يبدأ زيارة إلى الجزائر

الخرطوم - (د ب أ)

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأحد، إلى الجزائر، فى زيارة رسمية.

ووفق بيان نشرته القوات المسلحة السودانية على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، سيجري البرهان ، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وطبقا للبيان ، "كان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي، وزير مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي على يوسف، وعدد من السادة الوزراء.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.