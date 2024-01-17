الرئيس الكولومبي: ما يحدث في غزة هو تدمير شعب بشكل كامل وحرب إبادة

مصراوي

ثمن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن ما قامت به يتسق مع مواقف دول أمريكا اللاتينية ومع القيم الديمقراطية.

وأوضح بيترو في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة مباشر" أن ما يحدث في غزة هو تدمير شعب بشكل كامل وحرب إبادة وجريمة ضد الإنسانية، لافتا إلى أن غالبية شعوب ودول أمريكا اللاتينية تطالب بوقف إطلاق النار في القطاع وتدعم الحق الفلسطيني.

وكشف بيترو عن رغبته في استمرار الخطوة القضائية التي أقدمت عليها جنوب إفريقيا، مشددا على أهمية السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن كولومبيا لديها علاقات دبلوماسية مع فلسطين وتعترف بها منذ فترة، منوّها إلى ان بلاده تدعم حل الدولتين.