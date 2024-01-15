صور وفيديو.. مشاهد من موقع عملية الطعن والدهس في رعنانا بـ"تل أبيب"

مصراوي

في اليوم الـ101 من العدوان على قطاع غزة، وفي ظل الغضب الكبير في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، نتيجة المجازر وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، كانت هناك تخوفات عدة من تنفيذ هجمات داخل الأراضي المحتلة، وهو بالفعل ما حدث خلال الأيام الماضية، على فترات متباعدة، فما بين عملية طعن أو إطلاق نار على حاجز عسكري، لتأتي اليوم عملية هي الأكبر منذ بداية العدوان في مستوطنة رعنانا شمال تل أبيب.

من موقع #عملية_رعنانا شمال "تل أبيب" بعد دهس وطعن 19 مستوطنا صهيونيا. pic.twitter.com/x0SNEi0WLe — رضوان الأخرس (@rdooan) January 15, 2024

وسائل إعلام عبرية، تحدثت عن عملية دهس وطعن كبرى في مستوطنة رعنانا شمال مدينة تل أبيب، نتج عنها مقتل مستوطنة متأثرة بإصابتها بينما أصيب نحو 19 آخرين في عملية الدهس والتي حسب وسائل الإعلام العبرية فإن العملية نُفذت في عدة مواقع بالمستوطنة الإسرائيلية.

قتلى ومصابين

في التحقيق الأولي لشرطة الاحتلال، قالت إن شخصًا طعن امرأة واستولى على مركبتها ثم دهس آخرين في أكثر من موقع داخل مستوطنة رعنانا شمال تل أبيب، ما أسفر عن مقتل إحدى المستوطنات التي أصيبت جرّاء عملية الدهس والطعن المزدوجة وأصيب آخرون بينهم نحو 3 في حالة خطيرة.

وفق تقديرات الشرطة الإسرائيلية، فإن منفذ عملية رعنانا قرب تل أبيب استولى على سيارتين خلال الهجوم، وحسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن بيان أصدرته الشرطة الإسرائيلية القول: "في أعقاب حادث استثنائي وقع حاليا في رعنانا، وصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

#شاهد | من مكان حادث الدهس الذي أدى إلى إصابة 8 مستــوطنين في "رعنانا" بفلسطين المحتــلة دون معرفة خلفية الحادث. pic.twitter.com/eee3YRWUE4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 15, 2024

وحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أعلنت نقلا عن الشرطة تحييد منذ العملية، فيما يتم البحث عن مشتبه بهم آخرين، فيما قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الشرطة لم تحدد بعد ما إذا كانت تلك الحوادث قد وقعت بدافع إرهابي أم لا.

وناشد رئيس بلدية رعنانا حاييم برويدا السكان بالبقاء داخل منازلهم، وقال لقناة 12 الإسرائيلية: "أطلب من السكان وأطفال المدارس عدم التجول في الشوارع والانتظار حتى تكون الصورة واضحة".