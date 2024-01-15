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BBC

الكرملين: بوتين يعتزم زيارة كوريا الشمالية

02:38 م الإثنين 15 يناير 2024

دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب ا)

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كوريا الشمالية عقب تلقى دعوة من بيونج يانج.

وأضاف بيسكوف" نأمل في إتمام الزيارة، وأن يزور الرئيس الروسي كوريا الشمالية في المستقبل القريب".

ويذكر أنه بعدما قطع الغرب علاقاته مع موسكو بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، تحولت موسكو إلى كوريا الشمالية، المعزولة دوليا، للحصول على الدعم.

وتتواجد وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي في موسكو حاليا في زيارة لمدة ثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تلتقى بنظيرها الروسي سيرجي لافروف. وأشار بيسكوف أنه لا يمكن استبعاد لقاء الوزيرة ببوتين.

دميتري بيسكوف موسكو كوريا الشمالية فلاديمير بوتين

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