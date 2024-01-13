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BBC

إعلام عبري: الجيش يشن هجومًا عنيفًا على مناطق جنوب لبنان

04:05 م السبت 13 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قالت القناة الـ ١٢ الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشن هجوما استباقيا على جنوب لبنان.

وتابعت القناة العبرية، إلى أن المقاتلات الإسرائيلية أيضًا في نفس الوقت تهاجم أهدافا لحزب الله جنوب لبنان.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصدر عسكري، أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة ثانية على بلدة يارين جنوبي لبنان استهدفت منزلا وتسببت بحريق كبير.

وحسب قناة الجزيرة، فإن الاحتلال شن غارة عنيفة استهدفت بلدة ميس الجبل في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منطقة تلة حمامص جنوبي البلاد بعشرات القذائف.

ومن جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته شنت قصفا جويا ومدفعيّا على منطقتي مروحين ويارون جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الليلة الماضية، عشرات القذائف على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب والضهيرة وعيتا الشعب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله

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