"لتصرفاتها العدائية ضدها".. الجزائر تستنكر إجراءات اتخذها بلد عربي

مصراوي

أعرب المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، أمس الأربعاء، عن "أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق".



وعقد المجلس الأعلى للأمن جلسة ترأسها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تمت دراسة الوضع العام في البلاد، والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل.

وفي هذا السياق "أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق".

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام جزائرية، إن الإمارات العربية المتحدة "تدفع المغرب إلى حرب ضد الجزائر"، مُدّعية أن الملحق العسكري الإماراتي بالجزائر أخبر نظراءه الأوروبيين "أنه في حال نشوب حرب بين الرباط والجزائر العاصمة فإن الإمارات ستدعم المغرب"

كذلك اتهمت صحيفة "الخبر" مقربة من رئيس الأركان الجزائري، الإمارات بتزويد المغرب بطائرات حربية من طراز ميراج 9000 وأدوات تجسس.

وكانت أزمة دبلوماسية نشبت بين الجزائر والمغرب على خلفية تأييد الأولى لجبهة "البوليساريو" الانفصالية في الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية، يسيطر المغرب حاليا على 80% منها ويعرض منحها حكما ذاتيا ضمن سيادته، بينما تسعى البوليساريو التي تحظ بتأييد جزائري إلى الانفصال التام.