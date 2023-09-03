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BBC

رومانيا تدين القصف الروسي على ميناء ريني قرب حدودها

04:03 م الأحد 03 سبتمبر 2023

القصف الروسي على ميناء ريني

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وكالات

أدانت رومانيا القصف الروسي على ميناء ريني بمنطقة الدانوب قرب حدودها، وفقًال لما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد.

وقصف الجيش الروسي بالمسيرات ميناء ريني الأوكراني المطل على نهر الدانوب، قرب الحدود مع رومانيا المنضوية في حلف الشمال الأطلسي.

وتابع الجيش في بيان له أنه "خلال الليل، نفذ الجيش الروسي ضربة بمجموعة مسيّرات استهدفت منشآت لتخزين الوقود تستخدم لإمداد معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني في منطقة أوديسا.. تم ضرب جميع الأهداف المحددة".

وجاء الهجوم على الميناء قبل يوم من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة استئناف اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي انسحبت منه موسكو في يوليو الماضي.

سوق مصراوى

القصف الروسي على ميناء ريني رومانيا منطقة الدانوب

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