أسهم شركات التطوير العقاري الصينية تسجل أكبر تراجع منذ 9 شهور

بكين - (د ب أ):

تراجعت أسعار أسهم شركات التطوير العقاري الصينية بشدة خلال تعاملات اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف من أن تؤدي تصفية شركة العقارات العملاقة إيفرجراند جروب إلى زيادة الضغوط على القطاع.

وبحسب مؤشر بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية، تراجعت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية بنسبة 1ر7% اليوم الاثنين وهو أكبر تراجع لها منذ حوالي 9 أشهر، لتصل القيمة السوقية لهذه الشركات إلى حوالي 56 مليار دولار.

وتراجع سهم شركة إيفرجراند التي ألغت اجتماعا مع الدائنين في أخر لحظة وقالت إنها تحتاج لتعديل خطة إعادة الهيكلة بنسبة 22% اليوم، في حين تراجعت سهم شركة تشاينا أيوان جروب ليمتد بنسبة 72% مع استئناف تداوله بعد فترة توقف استمرت 18 شهرا.

وتدهورت ثقة السوق في الشركات العقارية بعد سلسلة الأنباء السلبية الأخيرة. ففي الأسبوع الماضي أطلقت هيئة الأوراق المالية الصينية تحقيقا مع شركة بنج آن ريال إستيت بشأن عدم الإفصاح عن قسط قرض مستحق. كما أعلنت شركة تشاينا أوشن وايد هولدنجز اليوم الاثنين أنها تواجه خطر التصفية بعد أن أصدرت محكمة في برمودا أمرا بتصفية الشركة. كما تزايدت المخاوف من احتمال إفلاس شركة كانتري جاردن هولدنجز.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قررت الحكومة الصينية إنشاء شركة مشتركة مدعومة من الدولة للاستحواذ على شركة التأمين التابعة لمجموعة تشاينا إيفرجراند جروب العقارية الصينية المتعثرة.

وذكرت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي الصيني إن شركة هاي جانج لايف ستستحوذ على شركة إيفرجراند لايف أشورانس التي تمتلك مجموعة إيفرجراند جروب 50% من أسهمها. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويبلغ رأس المال المرخص لشركة هاي جانج لايف الموجود مقرها في مدينة شينشن 15 مليار يوان (ملياري دولار) ومملوكة لصندوق الصين للتأمين على الأوراق المالية وشركة تابينج لايف إنشورانس وثلاث شركات أخرى مملوكة للدولة بحسب الإخطارات.

وسجلت إيفرجراند جروب خسارة قدرها 5ر4 مليار دولار في النصف الأول من العام حيث تستمر أكثر شركات التطوير العقاري ديونا في العالم، في خطط لاستئناف تداول السهم وعمليتها الطويلة لإعادة هيكلة الديون.

وقالت الشركة إنها سجلت خسارة قابلة للتوزيع على للمساهمين قدرها 33 مليار يوان (5ر4 مليار دولار) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو.