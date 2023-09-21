المغرب يخصص 11.6 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المنكوبة من الزلزال

وكالات

خصص المغرب 120 مليار درهم (11.6 مليار دولار)، لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب وسط البلاد في الثامن من سبتمبر الجاري، وأودى بحياة قرابة 3 آلاف شخص وتضرر 50 ألف منزل.

بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، اليوم الأربعاء، فإن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، سيمتد على مدى خمس سنوات على أن يُغطي في المرحلة الأولى 6 مناطق (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدف 4,2 مليون نسمة.

وأعلنت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، عن منح إعانات مالية مباشرة للأسر المتضررة من الزلزال، تتضمن منح كل أسرة متضررة 30 ألف درهم (2900 دولار) كدعم عاجل، إضافة إلى مبلغ بقيمة 140 ألف درهم (13600 دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (7790 دولاراً) للمساكن التي تضررت بشكل جزئي.

يضم البرنامج إعادة إيواء السكان المتضررين مؤقتاً، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية؛ وتشييد الطرق، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية لخلق فرص الشغل.

وجه ملك المغرب في إطار جلسة عمل ترأسها مع الحكومة، بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية للخيام والأغطية والأدوية والمواد الغذائية، للتصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

تأمين التمويل

تراهن المملكة على تأمين التمويل لهذا البرنامج انطلاقاً من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات المدن والجهات، والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.

كان المغرب قد استحدث صندوق لجمع التبرعات من الشركات الحكومية والخاصة والأفراد وبلغت إجمالي المساهمات الكبرى المعلنة أكثر من 7 مليارات درهم في الأسبوع الأول.

عقب الزلزال، أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من صندوق المرونة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.