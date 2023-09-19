وسط اشتباكات مسلحة.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين

وكالات

اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بسماع صفارات الإنذار في مخيم جنين، عقب اكتشاف أمر القوة الخاصة التي اقتحمت المخيم.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة عقب اكتشاف أمر قواته في المخيم، وسط اشتباكاتٍ مسلحة اندلعت مع المقاومين في المخيم، حسبما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت كتيبة جنين، إن مجاهديها اكتشفوا أمر قوة خاصة حاولت التسلل داخل المخيم، واستهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص، كما فجروا سلسلة من العبوات المتفجرة في آليات الاحتلال ويصيبونها بشكل مباشر.

وأشارت كذلك إلى أن مجاهديها استهدفوا تمركزات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.