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روسيا تُشيد بموقف الصين من الحرب الأوكرانية

01:09 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

الصين و روسيا

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بكين - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أشاد بوثيقة الموقف التي تقدمت بها بكين لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا والعودة للمفاوضات.

وأضافت الوزارة في بيان صدر اليوم الثلاثاء أن لافروف التقى بنظيره الصيني وانج يي في موسكو، حيث أكد أن الوثيقة أخذت في الاعتبار المخاوف الأمنية لجميع الجوانب.

وكانت الصين قد تقدمت في فبراير الماضي بوثيقة موقف بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تدعو لوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات. وتباين ردود فعل الدبلوماسيين والخبراء الغرب على الوثيقة حيث قالوا إن الوثيقة، المؤلفة من 12 نقطة، لا تتضمن أي مبادرات جديدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن وانج ولافروف أكدا خلال اجتماع أمس الاثنين على دورهما في السياسة العالمية.

وأضاف البيان أنه نظرا لأن الصين وروسيا من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فإنه تقع على عاتقهما مسؤولية " الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتعزيز التنمية والتقدم في العالم".

وكان وانج قد توجه إلى موسكو أمس الاثنين لحضور اجتماع سنوي بين الدولتين. ويشار إلى أن روسيا تعتمد بصورة متزايدة على الدعم الصيني، حيث أصبحت موسكو منبوذة من جانب الغرب بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

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