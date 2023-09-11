الرئيس البرازيلي يترك مسألة اعتقال بوتين للقضاء

نيودلهي - (د ب أ)

أحجم الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا عن التعهد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون في أمان من إلقاء القبض عليه عند السفر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين العام المقبل بالبرازيل، قائلا إن المسألة متروكة لقضاء بلاده.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لولا قوله في مؤتمر صحفي في نيودلهي اليوم الاثنين بعد انعقاد قمة العشرين لهذا العام: "إذا قرر بوتين الذهاب إلى البرازيل، ستكون هناك المحاكم التي ستقرر ما إذا كان سيتم إلقاء القبض عليه أم لا، وليس أنا".

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال في مارس بحق بوتين لاتهامات بارتكابه جرائم حرب.

وترفض روسيا هذه الاتهامات، لكن بوتين لم يجر سوى عدد قليل من الرحلات الدولية، و ألغى مشاركته الشهر الماضي في قمة بريكس بجنوب أفريقيا، وهي مثل البرازيل، من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

ولم تنضم البرازيل إلى نظام العقوبات المفروض على روسيا من جانب الولايات المتحدة وشركائها بسبب غزو بوتين لأوكرانيا. وعرض لولا دا سيلفا الوساطة في الصراع، دون إحراز الكثير من النجاح حتى الآن.