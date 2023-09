قبل وصولها إلى مصر.. العاصفة دانيال تضرب ليبيا بأمطار رعدية- (فيديو)

كتب- محمد صفوت:

ضربت العاصفة دانيال السواحل الليبية اليوم الأحد، بعدما خلفت أضرارًا كبيرةً في اليونان، وصاحبها أمطارًا غزيرةً ورياحًا قويةً.

تحركت عاصفة دانيال المتوسطية بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية، وخلفت عاصفة دانيال خسائر مادية وأضرارًا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا كما أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

تحسبًا للعاصفة دانيال، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، منح عطلة طارئة يومي الأحد والاثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال إذ سيتم إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك المؤسسات العامة والشركات الخاصة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الليبية، هطول أمطار على عدة أنحاء شمالي البلاد خاصة يومي الأحد والاثنين المقبلين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، مع نشاط في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.

وتسببت العاصفة في هطول أمطار، تحولت إلى فيضانات عارمة في منطقة مجنيسيا وعدة أجزاء أخرى من اليونان.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، السبت، بأنه تم إغلاق موانئ رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة النفطية في ليبيا مساء السبت لمدة 3 أيام بسبب إعصار متوقع.

من جانبه، أصدر مركز طقس العرب الإقليمي، الأحد، تقريرًا بشأن تطورات ومستجدات العاصفة التي بدأ تأثيرها المُباشر على السواحل الشمالية الشرقي من ليبيا صباح اليوم، موضحًا أن مناطق بني غازي والمرج والبيضاء ودرنة وطبرق وشحات، تأثرت برياح شديدة بلغت سرعتها ما بين 120 إلى 180 كم/ساعة، صاحبها أمطار غزيرة، مشيرًا إلى احتمالية عالية لجريان الأودية والسيول واحتمالية حدوث الفيضانات.

Full timelapse of Storm #Daniel ⛈️



Daniel brought devastating flooding to central Greece as the system stalled in the Mediterranean Sea.



When the system finally moved south, it strengthened into a Medicane tropical-like system before landfalling near Benghazi, Libya. pic.twitter.com/nCs0icxua3