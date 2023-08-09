يعرض التدفقات التجارية للخطر.. بولندا تحذر من تداعيات إغلاق بيلاروسيا للحدود

وارسو - (د ب أ)

وجهت بولندا تحذيرا شديدا لبيلاروس على خلفية " الاستفزازات " الحدودية، حيث قالت إن التهديد بإغلاق الحدود سوف يعرض بعض التدفقات التجارية الصينية للاتحاد الأوروبي للخطر.

وقال نائب وزير الداخلية البولندي ماتشي فاشيك لوكالة الأنباء البولندية اليوم الأربعاء" نحن ندرك أن جزءا كبيرا من التجارة، البولندية والصينية، يمر عبر ممرات السكك الحديدية"، مضيفا" سوف يتعين على الصينيين أن يرسلوا الرسالة الصحيحة لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بعدم اتخاذ إجراءات سوف يعانون بسببها".

وقد أصدرت سلطات بولندا ودول البلطيق تحذيرات بشأن تصاعد التهديد الأمني من جانب رئيس بيلاروس.

وقال فاشيك إن ليتوانيا وبولندا ربما تضطران لعزل بيلاروس بالكامل إذا "تمادت في هذه الاستفزازات".