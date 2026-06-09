مصر تعزي العراق في ضحايا انقلاب حافلة جنوب البلاد

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية العراق الشقيقة، حكومة وشعباً، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع جنوب العراق وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، وقوفها الكامل إلى جانب العراق في هذا الظرف المؤلم، معبرة عن تضامنها مع الحكومة العراقية والشعب العراقي في مواجهة تداعيات الحادث.

وجددت القاهرة تأكيدها على دعمها للعراق في هذا المصاب، مقدمة أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، وإلى حكومة وشعب العراق.

كما أعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث، متمنية تجاوز آثار هذه المأساة في أقرب وقت.

حادث العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية مقتل 21 شخصا وإصابة 19 آخرين جراء حادث انقلاب حافلة وقع على الطريق الرابط بين مدينتي الناصرية والبصرة جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر طبية أن الحادث وقع في قضاء البطحاء بمحافظة ذي قار، أثناء توجه الحافلة التي كانت تقل عددا من الزائرين إلى محافظة كربلاء، مشيرة إلى أن عدد الركاب على متنها بلغ 41 شخصا على الأقل، بينهم زائرون إيرانيون.

تفاصيل الحادث وحصيلة الضحايا

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد السائق السيطرة على الحافلة أثناء سيرها على طريق سريع، ما أدى إلى انقلابها واندلاع النيران فيها.

وأسفر الحادث عن مقتل 21 شخصا وإصابة 19 آخرين، جرى نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت المصادر الطبية بأن غالبية المصابين وصفت حالاتهم بالحرجة، إذ يعانون من حروق شديدة نتيجة الحادث.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جميع القتلى من العراقيين، فيما أصيب راكبان يحملان الجنسية الإيرانية.

وفي أعقاب الحادث، وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل للوقوف على أسباب الحادث، مع التأكيد على تقديم الرعاية العاجلة للمصابين وتوفير الدعم اللازم لأسر الضحايا.

كما أصدر وزير الصحة عبد الحسين الموسوي توجيهات باستنفار الكوادر الطبية والصحية وفرق الإسعاف، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع تداعيات الحادث.