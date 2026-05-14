أمريكا تلغي نشر 4000 عسكري في بولندا.. ما السبب؟

كتب : وكالات

04:18 ص 14/05/2026

الجيش الأمريكي

ألغت الولايات المتحدة خططا لنشر آلاف العسكريين من قواتها في بولندا، حسبما أفاد موقع "ديفنس نيوز" الأمريكي.

قال الموقع نقلًا عن مسؤول بالجيش الأمريكي، أن الجيش ألغى نشر فريق القتال باللواء الثاني المدرع التابع لفرقة الفرسان الأولى، البالغ قوامه أكثر من 4000 عسكري مع معداتهم، في بولندا.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة البولندية، أن رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة البولندية فيسواف كوكولا بحث مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا وقائد القيادة الأوروبية الأمريكية أليكسوس جرينكيفيتش إمكانية زيادة الوجود العسكري الأمريكي في بولندا.

وقالت هيئة الأركان في بيان: "ناقش الجنرالان دور بولندا في البنية الأمنية الجديدة لحلف شمال الأطلسي والمبادئ الأساسية لمشروع الناتو 3.0 كما جرى بحث الدعم الأمريكي لبولندا، بما في ذلك إمكانية زيادة وجود القوات الأمريكية على أراضي بلادنا بهدف تعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف"، ويتمركز حاليًا نحو 10 آلاف جندي أمريكي في بولندا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الجمعة: "إنه قد ينقل جزءا من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا، على خلفية خلافات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس".

وأعلن ترامب في وقت سابق، عن خطة لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بما يزيد عن 5 آلاف جندي، بعد تصريحات انتقادية أدلى بها ميرتس بشأن الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران، أشار فيها إلى غياب استراتيجية واضحة لدى واشنطن، وفقا لروسيا اليوم.

الجيش الأمريكي أمريكا بولندا الولايات المتحدة فرقة الفرسان الأولى

