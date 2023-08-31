الحكومة البريطانية تُعين وزيرًا جديدًا للدفاع خلفًا لوالاس

(مصراوي)

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تعيين جرانت شابس، وزيرًا للدفاع في الحكومة البريطانية، خلفًا لـ بن والاس الذي أعلن سابقًا عزمه على الاستقالة بعد أربع سنوات في منصبه.

وهذه هي الوظيفة الوزارية الخامسة للوزير الجديد في أقل من عام، إذ تقلد مناصب منها وزير الطاقة، والنقل، الداخلية.

وتعهد شابس في بيان له مواصلة دعم أوكرانيا.

وقال بن والاس، قبيل رحيله عقب شغله لمنصب وزير الدفاع في عهد ثلاثة رؤساء وزراء، سأتنحى للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملتها، ولاستكشاف فرص جديدة، وذلك حسب رسالة والاس التي نشرها موقع الحكومة البريطانية.

وأشاد والاس في رسالته بطريقة تعاطي الحكومة البريطانية مع الغزو الروسي على أوكرانيا، كما شكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على استثماره في القوات المسلحة كوزير الخزانة، ثم رئيساً للوزراء.

وأعلن والاس سابقًا أنه لن يخوض الانتخابات العامة المقبلة.