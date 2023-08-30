"ما يحدث يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا".. بوريل: سنناقش الموقف في الجابون

وكالات

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء إن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الجابون، وقال إنه إذا تأكد وقوع انقلاب هناك فذلك سيأتي بالمزيد من الاضطرابات للمنطقة، واصفًا ما يحدث في غرب أفريقيا بأنه يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأضاف بوريل متحدثا أمام اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا: "إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلابًا عسكريًا آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها".

كما قال بوريل: "المنطقة بأكملها بدءا من جمهورية أفريقيا الوسطى ثم مالي ثم بوركينا فاسو والآن النيجر وربما الجابون في موقف صعب للغاية وبالتأكيد الوزراء. سيبحثون بتعمق فيما يحدث هناك وكيف يمكننا تحسين سياستنا المتعلقة بتلك الدول. هذه مشكلة كبيرة لأوروبا".