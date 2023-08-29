إعلان

BBC

لليوم الـ11 على التوالي.. استمرار جهود إخماد الحرائق على الحدود اليونانية التركية (فيديو)

01:23 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

حرائق الغابات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أثينا - (د ب ا)

تستمر محاولات المئات من رجال الإطفاء اليوم الثلاثاء من أجل إخماد حرائق الغابات المستعرة على الحدود بين اليونان وتركيا منذ 11 يوما.

ويعمل نحو 475 من رجال الإطفاء على إخماد الحرائق باستخدام ست طائرات وأربع مروحيات.

ويستخدم رجال الإطفاء حاليا دبابة ليوبارد تم تحويلها، وجرى إحضارها خصيصا للمنطقة من وسط اليونان، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

ومازالت الرياح المتوسطة تؤجج النيران في المنطقة، مما يؤدى إلى اشتعال النيران من جديد في الكثير من المناطق.

وذكرت قناة " إي أر تي نيوز" الإخبارية أن عملية التعويض بدأت بالنسبة للسكان المحليين.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اجتماع أزمة بشأن جهود إخماد الحريق في المنطقة في وقت لاحق من اليوم.

كما من المتوقع أن يناقش البرلمان اليوناني مسألة الحرائق الخميس المقبل.

سوق مصراوى

الحرائق الحدود اليونانية التركية حرائق الغابات تركيا اليونان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل تعتقل 200 فلسطيني في أسبوع واحد
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رابط التقديم.. الحكومة توفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب