لليوم الـ11 على التوالي.. استمرار جهود إخماد الحرائق على الحدود اليونانية التركية (فيديو)

أثينا - (د ب ا)

تستمر محاولات المئات من رجال الإطفاء اليوم الثلاثاء من أجل إخماد حرائق الغابات المستعرة على الحدود بين اليونان وتركيا منذ 11 يوما.

ويعمل نحو 475 من رجال الإطفاء على إخماد الحرائق باستخدام ست طائرات وأربع مروحيات.

