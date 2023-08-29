لليوم الـ11 على التوالي.. استمرار جهود إخماد الحرائق على الحدود اليونانية التركية (فيديو)
أثينا - (د ب ا)
تستمر محاولات المئات من رجال الإطفاء اليوم الثلاثاء من أجل إخماد حرائق الغابات المستعرة على الحدود بين اليونان وتركيا منذ 11 يوما.
ويعمل نحو 475 من رجال الإطفاء على إخماد الحرائق باستخدام ست طائرات وأربع مروحيات.
🚨🇬🇷 Greece Fires— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 29, 2023
More horrific scenes from Greece as man-made fires burn through the Island.
Let’s start calling this out for what it is which is ECO-TERRORISM masquerading as Climate Change. pic.twitter.com/rjBcnvkDyH
ويستخدم رجال الإطفاء حاليا دبابة ليوبارد تم تحويلها، وجرى إحضارها خصيصا للمنطقة من وسط اليونان، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".
ومازالت الرياح المتوسطة تؤجج النيران في المنطقة، مما يؤدى إلى اشتعال النيران من جديد في الكثير من المناطق.
وذكرت قناة " إي أر تي نيوز" الإخبارية أن عملية التعويض بدأت بالنسبة للسكان المحليين.
ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اجتماع أزمة بشأن جهود إخماد الحريق في المنطقة في وقت لاحق من اليوم.
كما من المتوقع أن يناقش البرلمان اليوناني مسألة الحرائق الخميس المقبل.
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