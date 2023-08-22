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روسيا تعتزم مضاعفة إنتاجها من المسيرات العسكرية

03:59 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

روسيا

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موسكو - (د ب أ)

قال نائب وزير الصناعة الروسي فاسيلي شباك لوكالة تاس الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى إلى زيادة إنتاجها من الطائرات المُسيرة للاستخدامات المدنية والعسكرية .

وأضاف المسؤول الروسي، إن إنتاج روسيا من المسيرات المدنية يجب أن يزيد بحلول العام المقبل، إلى 18 ألف مسيرة سنويا.

وأشار إلى أن البلاد تنتج حاليا نحو ستة آلاف مسيرة سنويا.

وقال شباك، دون الإفصاح عن الأعداد:"إذا تحدثنا عن الحاجة في المجال العسكري، فإن مستوى الإنتاج سيكون أعلى بكثير".

يشار إلى أن روسيا غالبا ما تستخدم مسيرات قتالية إيرانية في الغارات الجوية التي تشنها ضد أوكرانيا، والتي يتم تدميرها عند الاصطدام. ويتم إنتاج هذه المسيرات الآن أيضا في روسيا.

كما تعمل أوكرانيا على تطوير مسيراتها القتالية بشكل أكبر.

ويعمل الجانبان على نشر المئات من الأجهزة المحمولة جوا التي تم تحويلها لأغراض عسكرية من أجل الاستخدام في مجال الاستطلاع الميداني في المعركة.

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