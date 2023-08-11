الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا لحالات الوفيات غرقا
الجزائر - (د ب أ):
قال جهاز الحماية المدنية في الجزائر اليوم الجمعة، إن حصيلة الوفيات غرقا ارتفعت إلى 215 منذ مطلع يونيو الماضي، موعد الإطلاق الرسمي لموسم الاصطياف.
وأوضح التلفزيون الرسمي نقلا عن الحماية المدنية ( الدفاع المدني)، قوله إن 154 شخصا قضوا غرقا في الشواطئ مقابل 61 آخرين في المجمعات المائية.
كما لفت إلى انقاذ أكثر من 32 ألف شخص من موت محقق عبر مختلف الشواطئ من طرف الجهاز الأمني للحماية المدنية منذ تنصيبه في 17 حزيران الماضي.
ولم يسبق للجزائرأان سجلت في الماضي، هذا الرقم لضحايا حالات الغرق في الشواطئ والمجمعات المائية.
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