محادثات صريحة ومثمرة بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في واشنطن

واشنطن - (ا ف ب)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قام بـ"محادثات صريحة ومثمرة" مع نظيره الصيني في واشنطن الاثنين. يأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة على إعلان واشنطن تخصيص مساعدة عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان وأقل من أسبوع على إقالة وزير خارجية الصين تشين غانغ من منصبه.

أجرى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "محادثات صريحة ومثمرة" مع نظيره الصيني في واشنطن الاثنين، وفق ما أفادت وزارة الخارجة الأمريكية.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي دانيال كريتنبرينك وساره بيران مديرة شؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قد استقبلا يانغ تيو المدير العام لدائرة شؤون أمريكا الشمالية وأوقيانيا في وزارة الخارجية الصينية، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

هذا، وسبق للمسؤولين الأمريكيين الكبيرين أن التقيا يانغ في الصين مطلع يونيو الماضي، قبل أسابيع من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبكين، وأجريا يومها محادثات "صريحة" و"بناءة" حول سبل تحسين العلاقات الثنائية على ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية.

من جهتها، زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والموفد الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، الصين في الفترة الأخيرة. ورأت يلين أن "انفصال" الاقتصاد الأمريكي عن اقتصاد الصين "مستحيل عمليا".

كما أكدت ممثلة التجارة الأمريكية جينا رايموندو نهاية تموز/يوليو أنها تنوي زيارة الصين بحلول نهاية الصيف.

وفي بيان الاثنين، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "الطرفين أجريا محادثات صريحة وجوهرية ومثمرة في إطار الجهود المبذولة لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة وإدارة العلاقة الثنائية بشكل مسؤول".

وأضافت "تبادل الطرفان كذلك وجهات النظر حول مجموعة من المسائل الثنائية الإقليمية والعالمية بما يشمل حرب روسيا على أوكرانيا ومسائل تتعلق بمضيق" تايوان.

يذكر أن هذا الاجتماع أتى بعد أيام قليلة على إعلان واشنطن تخصيص مساعدة عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان وأقل من أسبوع على إقالة وزير خارجية الصين تشين غانغ من منصبه.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وتعهدت باستعادتها بالقوة إن اقتضى الأمر ذلك.