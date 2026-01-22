إعلان

ترامب يعلن تشكيل إطار عمل لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند

كتب : مصراوي

12:53 ص 22/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشكيل إطار عمل لاتفاق مستقبلي بشأن جزيرة جرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأكملها، وذلك بعد اجتماع وصفه بـ "المثمر للغاية" مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

وأشار ترامب في بيان أوردته وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مميزا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو.

وأوضح أنه بناء على هذا التفاهم، لن تفرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ في الأول من فبراير.

وأضاف البيان أن هناك مناقشات إضافية حول مشروع "القبة الذهبية" فيما يتعلق بجرينلاند، وأنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل مع تقدم هذه المباحثات.

وأكد الرئيس أن نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب آخرين حسب الحاجة، سيتولون مسؤولية المفاوضات، مشيرا إلى أنهم سيقدمون تقاريرهم إليه مباشرة.

ترامب جرينلاند الدنمارك الاتحاد الأوروبي أمريكا

