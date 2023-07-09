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زخم جديد للمظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي قبل تصويت مهم بالكنيست

01:03 م الأحد 09 يوليو 2023

الاحتجاجات في إسرائيل

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تل أبيب - (بي بي سي)

شهدت مدينة تل أبيب، مركز الأعمال في إسرائيل، أكبر احتجاج مناهض للحكومة منذ أسابيع ليلة السبت رفضاً لمحاولة جديدة من جانب ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتمي لليمين المتطرف لإجراء تعديلات قضائية.

وذكرت قناة إن 12 الإخبارية والقناة 13 أن عشرات الآلاف تظاهروا في أنحاء إسرائيل، لكن المظاهرة التي نُظمت في تل أبيب شهدت مشاركة حشود أكبر بكثير من الاحتجاجات الأخيرة.

واجتاحت المظاهرات جميع أنحاء البلاد في يناير كانون الثاني عندما أعلنت الحكومة عزمها إجراء تعديلات قضائية مع إدخال حزمة تشريعية من شأنها أن تحد من سلطات المحكمة العليا وتعطي الائتلاف نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة.

وكانت الاحتجاجات قد انحسرت قليلاً منذ أواخر مارس آذار عندما علق نتنياهو الخطة تحت ضغط من الداخل والخارج ليجري محادثات مع أحزاب المعارضة بهدف تسوية الوضع والتوصل إلى اتفاق واسع بخصوص التعديلات القضائية.

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