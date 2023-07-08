قوات الاتحاد الأفريقي تقتل عنصرين من الشباب الصومالية

مقديشو- (د ب ا)

نجحت قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال، في تصفية عنصرين من ميليشيا جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية"صونا" اليوم السبت، عن المتحدث باسم القوات الأفريقية العقيد عبدالله حسن غنلي قوله: "إنه تم قتل العنصرين من الشباب لدى محاولتهما شن هجوم مباغت في منطقة بلد الأمين التابعة لمحافظة شبيلى السفلى" .

وأضاف المتحدث، أن القوات الأفريقية استولت على الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين .

وتساعد القوات الأفريقية نظيرتها الصومالية في التصدي للشباب التي تشن هجمات في البلاد، الواقعة في القرن الأفريقي منذ سنوات للاطاحة بالحكومة وإقامة نظام إسلامي متشدد .

يشار إلى أن منطقة "بلد الأمين"، تعد منطقة زراعية وتقع على بعد 82 كلم جنوب غربي العاصمة مقديشو.