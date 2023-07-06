أول تعليق من ترامب على كوكايين البيت الأبيض: يخص بايدن ونجله

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الكوكايين الذي عثر عليه بالبيت الأبيض يعود للرئيس جو بايدن أو نجله هانتر، وأن "الإعلام الكاذب" سيبدأ بنفي القصة.

وكتب ترامب في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social متسائلا: "هل يعتقد أي شخص حقا أن الكوكايين الموجود في الجناح الغربي للبيت الأبيض، والقريب جدا من المكتب البيضاوي، مخصّص للاستخدام من قبل أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟".

وأكد ترامب أن وسائل الإعلام الأمريكية، التي وصفها بـ"الإعلام الكاذب"، ستبدأ على الفور في الترويج أن المسحوق الذي تم العثور عليه لم يكن مادة مخدّرة، وإنما أسبرين، وأنه تم العثور على كمية قليلة جدا منه.

وأردف قائلا: "سوف يبدأ صخب هذه القصة بالتدني إلى مستوى الصفر".

وقال: "أين هي البيانات الأمنية للبيت الأبيض ... التي ستظهر بسرعة مصدر الكوكايين في البيت الأبيض؟ إنهم يعرفون الإجابة بالفعل، لكنهم على الأرجح لا يحبونها".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن إبلاغ الرئيس بايدن، بشأن التحقيق في الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض.

بدوره، قال متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية في وقت سابق لشبكة "CNN" إن الاختبارات المعملية للمادة التي تم العثور عليها في البيت الأبيض أثبتت أنها مادة الكوكايين.

وبعد ذلك، تم الإعلان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن متواجدا في البيت الأبيض في ذلك الوقت.