إعلان

BBC

الرئيس الأوكراني يصل بلغاريا في أول زيارة رسمية للبلاد

03:00 م الخميس 06 يوليه 2023

فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

صوفيا- (د ب أ)

أعلنت الحكومة البلغارية وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العاصمة صوفيا اليوم الخميس، في زيارته الأولى الرسمية للبلاد.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي رئيس الوزراء البلغاري، نيكولاي دينوكوف ووزيرة الخارجية ماريا جابريل.

وجرى إغلاق الميدان الواقع أمام مقر الحكومة والمكتب الرئاسي في صوفيا أمام حركة المرور لدواعي أمنية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان زيلينسكي سوف يلتقي أيضا الرئيس البلغاري رومين راديف خلال تواجده في صوفيا.

ويعد راديف، وهو طيار مقاتلات سابق ورئيس سلاح الجو البلغاري سابقا، مواليا لروسيا.

ورفض راديف مؤخرا مشاركة بلغاريا في مبادرة مشتركة للاتحاد الأوروبي لإمداد أوكرانيا بالذخيرة.

سوق مصراوى

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا بلغاريا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلام: الرئيس الأوكراني يزور تركيا غدا الجمعة
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market