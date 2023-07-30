حماس: لقاء الأمناء العامين بالقاهرة فرصة للتوصل لموقف فلسطيني وطني موحد

غزة - ( د ب أ )

قالت حركة حماس إن لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ، الذي يُعقد اليوم الأحد في مصر، يجب أن يكون فرصة للتوصل إلى موقف وطني موحد، والحركة ستبذل كل جهدها لإنجاحه وبلورة خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) اليوم عن الناطق باسم الحركة حازم قاسم قوله "إن حماس تقتنص أي فرصة للحوار مع كل الأطراف الفلسطينية من أجل صياغة موقف وطني موحد، وكانت دائمًا تتحرك للوصول إلى وحدة وطنية لصالح القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن "العمل الوحدوي ضرورة وطنية وسياسية لمواجهة الاحتلال".

وأضاف أن "الهدف المركزي لحركة حماس هو أن نكون كفلسطينيين قادرين على صياغة خطة واحدة لمواجهة جرائم الاحتلال وانتهاكاته".

وأشار قاسم إلى "أننا نرى أن هناك فرصة حقيقية لنجاح اجتماع الأمناء العامين، وحماس ستبذل كل جهدها لإنجاحه" ، داعيا السلطة الفلسطينية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وأضاف أن "الاعتقال السياسي واعتقال المقاومين هو خطيئة وطنية وجريمة أخلاقية، و تمادي الاحتلال الصهيوني في جرائمه واعتداءاته وانتهاكاته خاصة في المسجد الأقصى المبارك، يتطلب تكاتفنا جميعًا لمواجهة هذا العدوان".