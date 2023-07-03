مصادر: الاتحاد الأوروبي قد يسمح لروسيا بالتهرب من العقوبات بسبب اتفاق الحبوب

بروكسل - (د ب أ):

قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إنه في محاولة لحمل روسيا على تمديد اتفاق الحبوب الرئيسي مع أوكرانيا، يفكر الاتحاد الأوروبي في تقديم تنازلات، من بينها السماح لبنك روسي بالتحايل على العقوبات.

وأضافوا أن الفكرة هي السماح للبنك الزراعي الروسي بإنشاء شركة تابعة ليتمكن من استخدام شبكة الاتصالات المالية الدولية "سويفت" مرة أخرى لإجراء مدفوعات معينة.

يشار إلى أنه لا يسمح للبنك ذاته حاليا بالقيام بذلك نتيجة للعقوبات المفروضة عليه بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وقال الدبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي ليس بصدد رفع العقوبات المفروضة على البنك الزراعي لأنه ربما لن يكون هناك الاتفاق في الآراء اللازم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفعل ذلك.

ولكن من خلال السماح لشركة فرعية جديدة باستخدام نظام الدفع السريع "سويفت" ، ربما لن يتمكن المعارضون من منع مثل هذه الخطوة. ويشير مؤيدو الإجراء إلى أن صادرات الحبوب مهمة للغاية ليس فقط لأوكرانيا ، ولكن أيضا للدول المتلقية في أفريقيا وآسيا.

وعلاوة على ذلك، فإنه ينبغي من وجهة نظرهم، منع روسيا من إلقاء اللوم على الغرب في الفشل المحتمل للاتفاق.

ومنعت روسيا تصدير الحبوب في الدولة المجاورة لعدة أشهر بعد غزو أوكرانيا في فبراير من العام الماضي. ثم تم التوصل، في منتصف عام 2022، إلى اتفاق بين الطرفين المتحاربين، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا. وبعد ذلك ، تم شحن الحبوب الأوكرانية مرة أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، تم تمديد الاتفاق لمدة شهرين آخرين في منتصف مايو – مصحوبا بمطالبة موسكو بتسهيل صادراتها الآن.

ومع اقتراب انتهاء صلاحية التمديد في منتصف تموز/يوليو الجاري، هددت روسيا بعدم تجديد الاتفاق.