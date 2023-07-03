لعودة المختطفين.. أنباء عن اتصالات بين اليابان وكوريا الشمالية في دولة ثالثة

طوكيو - (د ب أ)

ذكرت صحيفة كورية جنوبية أن مسؤولين يابانيين وكوريين شماليين أجروا اتصالات في دول ثالثة، بما في ذلك الصين.

ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، نقل تقرير بالصفحة الرئيسية لصحيفة "دونج أيه البو" في عددها الصادر اليوم الإثنين عن مصادر قولها، إنه جرت اتصالات خلف أبواب موصدة في الصين وسنغافورة ومكان آخر الشهر الماضي.

وجاء في التقرير أن مسؤولين من اليابان وكوريا الشمالية بحثوا قضايا من بينها اختطاف بيونج يانج رعايا يابانيين وإمكانية إجراء مباحثات حكومية رفيعة المستوى. لكن التقرير أشار إلى أنهم أخفقوا في سد الهوة بين الجانبين.

كما ذكر أن اليابان أبلغت الولايات المتحدة بالاتصالات بشكل مسبق.

وفي مايو، عبر رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو، عن أمله في بدء مباحثات عالية المستوى لتجسيد قمة يابانية كورية شمالية سريعا على أرض الواقع، من أجل ضمان عودة المختطفين اليابانيين.

وكرر نائب وزير الشؤون الخارجية لكوريا الشمالية موقف بلاده بأن مسألة الاختطاف قد تم حلها بالفعل. لكنه قال إنه لا يوجد ما يستدعي عدم انعقاد قمة، إذا كانت اليابان تسعى إلى اتخاذ قرار جديد أو تبحث عن سبل لتحسين العلاقات.

وقالت صحيفة "دونج أيه البو" إن بيونج يانج ربما حاولت استغلال اتصالات الشهر الماضي للتسبب في شرخ في التعاون الثلاثي بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.