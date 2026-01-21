مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

بطولة أفريقيا لكرة اليد

رواندا

30 19
20:00

زامبيا

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. ليفربول 2 ضد 0 مارسيليا.. الهدف الثاني للريدز

كتب - يوسف محمد:

10:05 م 21/01/2026 تعديل في 11:48 م
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (11) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (13) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (8) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (6) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (5) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (10) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (9) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (6) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (5) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة مارسيليا وليفربول (12) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي حاليا نظيره مارسيليا الفرنسي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافينبرخ، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز.

أبرز أحداث مباراة ليفربول ومارسيليا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: رأسية من جوميز لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى مارسيليا

الدقيقة 15: سيطرة على الكرة من لاعبي فريق ليفربول

الدقيقة 19: تسديدة قوية من ماك ألستر لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى مارسيليا

الدقيقة 23: إيكتيكي يسجل الهدف الأول لليفربول ولكن يلغى بداعي وجود تسلل

الدقيقة 32: عرضية من لاعب مارسيليا يبعدها دفاع فريق ليفربول

الدقيقة 39: تسديدة قوية من محمد صلاح ولكنها تخرج أعلى مرمى مارسيليا

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: دومينيك سوبسلاي يسجل الهدف الأول لليفربول

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: تسديدة قوية من لاعب مارسيليا تصدى لها حارس مرمى ليفربول

الدقيقة 59: تسديدة قوية من إيكتيكي، تصطدم بالقائم الأيسر لمارسيليا

الدقيقة 60: تسديدة قوية من تراوري لاعب مارسيليا تخرج أعلى مرمى ليفربول

الدقيقة 63: تسديدة قوية من فيرتيز يتصدى لها حارس مارسيليا

الدقيقة 71: رأسية قوية من محمد صلاح تمر أعلى مرمى فريق مارسيليا

الدقيقة 72: ميدينا يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول بالخطأ في مرماه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول ومارسيليا دوري أبطال أوروبا بث مباشر مباراة ليفربول ومارسيليا مباراة ليفربول ومارسيليا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
زووم

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
"فيضانات تونس وعاصفة ليبيا الترابية".. هل تتأثر مصر؟ رد حاسم من الأرصاد
أخبار مصر

"فيضانات تونس وعاصفة ليبيا الترابية".. هل تتأثر مصر؟ رد حاسم من الأرصاد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام