لحظة بلحظة.. ليفربول 2 ضد 0 مارسيليا.. الهدف الثاني للريدز

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي حاليا نظيره مارسيليا الفرنسي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافينبرخ، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز.

أبرز أحداث مباراة ليفربول ومارسيليا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: رأسية من جوميز لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى مارسيليا

الدقيقة 15: سيطرة على الكرة من لاعبي فريق ليفربول

الدقيقة 19: تسديدة قوية من ماك ألستر لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى مارسيليا

الدقيقة 23: إيكتيكي يسجل الهدف الأول لليفربول ولكن يلغى بداعي وجود تسلل

الدقيقة 32: عرضية من لاعب مارسيليا يبعدها دفاع فريق ليفربول

الدقيقة 39: تسديدة قوية من محمد صلاح ولكنها تخرج أعلى مرمى مارسيليا

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: دومينيك سوبسلاي يسجل الهدف الأول لليفربول

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: تسديدة قوية من لاعب مارسيليا تصدى لها حارس مرمى ليفربول

الدقيقة 59: تسديدة قوية من إيكتيكي، تصطدم بالقائم الأيسر لمارسيليا

الدقيقة 60: تسديدة قوية من تراوري لاعب مارسيليا تخرج أعلى مرمى ليفربول

الدقيقة 63: تسديدة قوية من فيرتيز يتصدى لها حارس مارسيليا

الدقيقة 71: رأسية قوية من محمد صلاح تمر أعلى مرمى فريق مارسيليا

الدقيقة 72: ميدينا يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول بالخطأ في مرماه