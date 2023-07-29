أوكرانيا تغير موعد الاحتفال بأعياد الميلاد من 7 يناير إلى 25 ديسمبر
وكالات
قررت أوكرانيا اليوم السبت تغيير موعد الاحتفال بأعياد الميلاد من 7 يناير وفقًا للكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، إلى 25 ديسمبر لتنأى بنفسها عن التقليد الروسي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".
غيرت أوكرانيا عطلة عيد الميلاد الرسمية إلى 25 ديسمبر، في انفصال عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي تحتفل به في 7 يناير، وفقا لتشريع جديد تم تقديمه إلى البرلمان ووقعه الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي.
وأوكرانيا وروسيا دولتان ذات أغلبية أرثوذكسية، وفي السنوات الأخيرة، ابتعد جزء كبير من الطائفة الأرثوذكسية في أوكرانيا عن موسكو، وهي حركة تسارعت بسبب الصراع الذي أشعلته روسيا في شرق أوكرانيا بداية من عام 2014.
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