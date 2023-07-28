توقف قلبه لـ 22 دقيقة.. فريق طبي بدبي ينقذ حياة مريض شاب
دبي -‐ (د ب أ)
تمكن فريق طبي في دبي من إنقاذ حياة مريض شاب، توقف قلبه كليا لأكثر من 22 دقيقة.
واستقبل فريق (إسعاف دبي) بلاغا بتعرض شاب 29 عاما، لإغماء كامل، وخلال دقائق وصل فريق الإسعاف، وبعد فحصه تبين إصابته بسكتة قلبية، فتم إجراء الإسعافات الأولية له أثناء نقله لقسم الطوارئ بمستشفى التداوي، وفور وصوله للمستشفى وإجراء الفحوص له، تبين اصابته بجلطات رئوية حادة أدت لتوقف القلب كليا وإصابته بقصور شديد في التنفس، فتم إجراء إنعاش قلبي سريع له بالصدمات الكهربائية المتكررة حتى استعاد النبض.
وخلال دقائق تم إدخال المريض لغرفة العمليات وإجراء قسطرة قلبية عاجلة مع إعطائه مذيبات للجلطة، وتم وضعه بالعناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعي.
وقال الدكتور سلمان عدي رئيس قسم القلب بمستشفى التداوي إن حالة المريض كانت حرجة للغاية بسبب ضعف العضلة القلبية والقصور التنفسي، ما تطلب تدخلا طبيا سريعا لإنقاذ حياته واستعادة النبض، لذلك أجرى الطاقم الطبي عملية قسطرة قلبية ورئوية في الحال، ثم نقل المريض للعناية المركزة تحت الرقابة الطبية الكاملة، ووضع تحت جهاز التنفس الصناعي، حتى استقرت حالته واسترد وعيه.
وأكمل في بيان اليوم الجمعة "تحسنت حالة المريض كليا، واسترد عافيته وخرج من المستشفى وعاد لبيته بحالة مستقرة".
من جانبه، قال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية إن حالة المريض، محمد، كانت معقدة واستدعت تدخلا طبيا مكثفا وعاجلا من أطباء الطوارئ والقلب والصدر، إضافة الى عناية طبية بأحدث المعدات والتقنيات الطبية.
وأضاف أنه بفضل الجهد المشترك من الطواقم الطبية بمختلف التخصصات، تعافى المريض وأنقذ أطباء المستشفى حياته من موت محقق.
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